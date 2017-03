Haye nuk iu bën ballë goditjeve të Bellew, del jashtë ringut

Kampioni i WBC, Tony Bellew në një ndeshje spektakle boksi ka mposhtur rivalin e tij, David Haye, raporton BBC.

34 vjeçari nga Liverpooli arriti ta nokautojë Hayen përfundimisht në raundin e 11-të, duke e çuar atë edhe jashtë litarëve, transmeton Koha.net. Dhe më pas Haye e dorëzoi meçin.

Haye pësoi një lëndim në thembër në raundin e gjashtë, që pati ndikim në vazhdim të meçit.

Pas përfundimit të ndeshjes Haye i kërkoi rimeç, përderisa është dërguar në spital për t’u operuar.

David Haye vs Tony Bellew #HayeBellew Knocked out of the Ring and in goes the Towel! pic.twitter.com/4wzerBGhPe