Tenisti më i ranguar amerikan, Sock, ka ëndrra të mëdha

Pasi siguroi paraqitjen e dytë në një finale këtë vit, Jack Sock mori një pushim të shkurtër në zhveshtore, duke u ndalur për të ndërruar vetëm çorapet. Ai mbathi një palë me ngjyrë portokalli që përshtatej me ngjyrën e atleteve të tij.

Sock vetëm sa kishte mposhtur në gjysmëfinale me 2:0 në sete (6:4, 7:6) bashkëkombësin e tij amerikan Donald Young të shtunën për të arritur në finale të turneut "Delray Beach Open".

Por as Sock e as trajneri i tij Troy Hahn nuk ishin të entuziazmuar me këtë performancë, përcjell Koha Ditore shkrimin e NYT. Kështu që në vend se të shkojë në dush, Sock u kthye për të bërë stërvitje shtesë në fushën e Qendrës së Tenisit në Delray Beach, jashtë syve të publikut.

Ai po ushtronte goditjen me "backhand", derisa Hahnn po i hidhte topat atij nga një kovë gjigante e portokalltë. Jay Berger, kreu i programit për zhvillim të tenistëve te Federata e Tenisit të SHBA-së, shikonte me kujdes, duke ofruar herë pas here edhe këshilla...(më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

