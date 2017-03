Prizrenasi që mburret me Gjakovën

Robert Gjeraj ka fituar me Besën e Pejës gjithçka që mund të fitohet në nivel të klubeve në Kosovë. Por insiston se në Vëllaznim të Gjakovës ka kaluar momentet më të mira të jetës.

"Në Vëllaznim jam ngushëlluar për krejt dështimet që i kam pasur në karrierë. Me Vëllaznimin i kam shëruar plagët e jetës", tregon Gjeraj. Megjithatë, fundi i bashkëpunimit Gjeraj-Vëllaznimi nuk ishte i lumtur, shkruan sot Koha Ditore.

Ndarja e tyre befasoi të gjithë. Këtë nuk po mund ta besojë as vetë Gjeraj që kishte kaluar nëntë vite në Vëllaznim të Gjakovës. Thotë se nuk e kishte besuar kurrë se do të ndodhte një ndarje e keqe me Vëllaznimin.

"Vitin e kaluar nuk arritëm ta siguronim mbijetesën dhe lindën disa mosmarrëveshje. E gjithë përgjegjësia e dështimit mbeti mbi mua. Për shkak të presionit u bëra edhe për psikiatër", thotë Gjeraj.

Gjeraj i përshkruan nëntë vitet e kaluara në Vëllaznim me një fillim e vazhdimësi të mirë, por me një fund të hidhur....(më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

