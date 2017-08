Lemina zyrtarisht i Southamptonit

Mario Lemina ka kompletuar transferimin e tij te Southamptoi nga kampioni italian, Juventus, transmeton Koha.net.

Transferimi i tij raportohet se i ka kushtuar klubit anglez 17 milionë euro plus 3 të tjera bonuse.

Mesfushori ka nënshkruar kontratë pesë vjeçare me Southamptonin. Për këtë transferim ai është shprehur se është shumë i lumtur.

“Jam vërtet i lumtur që kam nënshkruar me Southamptonin. Ky ishte projekti që më tërhoqi më së shumti dhe familja ime më mbështeti. Jam i lumtur që jam këtu”, ka thënë Lemina.

#SaintMario! 😇#SaintsFC is delighted to announce the signing of @LeminaM_13 on a five-year contract from @juventusfc! pic.twitter.com/zlrO70kIo7