Llapi kërkon fitoren për të mbetur në garë për titull

Pasi e ka parë Prishtinën duke mposhtur bindshëm Drenicën në stadiumin e skuadrës së tij dhe ka kuptuar për fitoren e thellë të Trepçës '89 ndaj Hajvalisë, trajneri i Llapit, Tahir Batatina ka pranuar se fitorja ndaj Gjilanit është më se e nevojshme nëse synohet vazhdimi i garës për titull me dy skuadrat që fituan të premten dhe me Ferronikelin.

Llapi të shtunën (sot) në stadiumin "Zahir Pajaziti" në Podujevë e pret Gjilanin në kuadër të javës së 19-të të Vala Superligës së Kosovës në futboll.

Llapi tani është i katërti me 36 pikë, sa ka edhe kampioni në fuqi, Ferronikeli në pozitën e tretë. Dy skuadrat kanë tri pikë më pak se Prishtina që është e dyta, ndërsa Trepça '89 është shkëputur paksa me 45 pikë. Pas Llapit është Besa me 28 pikë, ndërsa "mesin e artë" e mban edhe Gjilani me 26 pikë. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

