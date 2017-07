Tottenhami i vazhdon kontratën talentit Edwards

Tottenhami po vazhdon t’iu jep përkrahje të rinjve të akademisë së vet, duke iu dhënë hapësira edhe në ekipin e parë.

Dhe një fat të tillë e ka edhe mesfushori Marcos Edwards, i cili sot ka vazhduar kontratën me Tottenhamin edhe për tre vitet e ardhshme, transmeton Koha.net.

18 vjeçari është pjesë e klubi londinez që nga mosha tetë vjeçare, kurse ka debutuar në sezonin e kaluar ndaj Gillinghamit në EFL Cup.

We are delighted to announce that Marcus Edwards has signed a new contract with the Club until 2020. #COYS pic.twitter.com/xt9PBQI0uz