Mërgim Mavraj nuk do të luajë për Kombëtaren në ndeshjen e ardhshme

Mërgim Mavraj ka pësuar një lëndim në gjurin e majtë, ka bërë të ditur klubi ku ai luan, Hamburg SV, transmeton koha.net.

Ai gjatë ndeshjes së kupës të mërkurën ka lënduar gjurin e majtë, ndërsa do të mungojë për rreth 4 javë, ka bërë të ditur ky klub.

Mavraj nuk do të mund të luajë për Kombëtaren Shqiptare, kur ata do të përballen me Italinë me 24 mars.

