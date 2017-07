Manchester City ka konfirmuar transferimin e mbrojtësit Danilo nga Real Madridi.

Ky është transferimi i pestë i Cityt për këtë afat kalimtar, transmeton Koha.net.

Transferimi i mbrojtësit brazilian raportohet se i ka kushtuar Cityt rreth 30 milionë euro.

Our fifth summer signing!



Let's all #welcomedanilo to the Club! 🙌https://t.co/dA58Py6Uyy