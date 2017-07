Dy botërorë e asnjë shpresë për Kosovën

Përzgjedhësit të Kosovës, Zijadin Kryeziu, nuk i ka shkuar as në mendje se atleti i tij, Astrit Kryeziu, mund të fitojë medalje në botërorin që do të mbahet në Londër nga 4 deri më 14 gusht. Kjo tregon mjaftueshëm se medalja është e paarritshme tash për tash për Kosovën dhe se ajo do të duhej të ngelte e kënaqur me "paraqitje sa më të mirë", shkruan sot Koha Ditore.

Kryeziu nuk shpreson në mrekulli, meqë e di forcën e atletit të tij dhe të atyre që do të marrin pjesë në Londër.

Astrit Kryeziu do të jetë garuesi i vetëm nga Kosova në këtë botëror. Do të garojë në 800 metra. As Federata e Kosovës nuk ka pritje të mëdha nga ai.

E me paraqitje "sa më të mirë" shpresojnë ta përfundojnë kampionatin botëror edhe notarët. Federata e Notit e Kosovës (FNK) do të prezantohet me notarët Lum Zhaveli, Melisa Zhdrella e Flaka Pruthi në kampionatin botëror në not, që ka nisur më 14 dhe do të mbyllet më 30 korrik. Kosovarët ende nuk kanë garuar.

