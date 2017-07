Zyrtare: Liverpooli largon një mesfushor

Kevin Stewart është larguar nga Liverpooli për t’u bashkuar me Hull Cityn, transmeton Koha.net.

Këtë transferim e ka konfirmuar Hull City përmes faqes zyrtare të klubit, duke thënë se ai ka nënshkruar kontratë tre vjeçare.

“Marrëveshja është arritur. Jemi të kënaqur t’iu konfirmojmë transferimin e Kevin Stewartit nga Liverpooli në marrëveshje tre vjeçare”, thuhet në konfirmimin e klubit.

📑 | Done Deal! We are delighted to confirm the signing of Kevin Stewart from @LFC on a three-year deal #WelcomeKevin pic.twitter.com/FdGHVoYvex