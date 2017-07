Andrew Robertson përforcimi i radhës te Liverpooli, kryen testet mjekësore

Andrew Robertson është një hap larg transferimit te Liverpooli nga Hull City, pasi iu është nënshtruar testeve mjekësore sot, raporton Mirror.

Transferimi i tij raportohet se do t’i kushtojë ekipit të Jurgen Kloppit rreth 12 milionë euro, transmeton Koha.net.

Mbrojtësi i majtë nuk do të udhëtojë për në Hong Kong për t’u bashkuar me ekipin e Liverpoolit për ndeshjet parasezonale, por do të bashkohet me ekipin në Gjermani në javën e ardhshme.