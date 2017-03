Chelsea i jep mbështetje Torresit pas lëndimit

Chelsea i ka uruar shërim sa më të shpejtë Fernando Torresit, pasi sulmuesi spanjoll pësoi një lëndim të rëndë pas goditjes që mori në takimin me La Corunan.

“Mendimet tona janë me Torresin. Shërim të shpejtë Nando, nga të gjithë në Stamford Bridge”, ka shkruar Chelsea në Twitter.

Atletico Madridi ka konfirmuar Torres është më mirë, pas gjendjes së rëndë që kishte në fushë.

Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C