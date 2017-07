Mourinho i pakënaqur me aktivitetin e Unitedit në afatin kalimtar

Jose Mourinho thotë se Manchester Unitedi po ka vështirësi në arritjen e synimeve në këtë afat kalimtar, ndërsa thekson se është i pakënaqur.

Ai ka thënë se ekipi i tij ka nevojë të përmirësohet, por nuk i vë fajin askujt pasi është bërë shumë e vështirë në transferohen lojtarët kryesorë.

“Gjithmonë duam më shumë. Gjithmonë ndjejmë se ka hapësirë për përmirësim, dhe nuk mund të them se jam i kënaqur me afatin tonë kalimtar. Ajo që mund të them gjithashtu se është afat kalimtar shumë i vështirë dhe nuk i vë fajin askujt, ky është realiteti i gjërave. Tregu po shkon në atë drejtim që është bërë shumë e vështirë të transferosh lojtarët, të mos them e pamundur”, ka thënë portugezi për ESPN.