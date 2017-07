Kosova pret përgjigjen e Hadërgjonajt brenda javës

Përzgjedhësi i Kosovës, Albert Bunjaki, pret një përgjigje përfundimtare brenda kësaj jave nga mbrojtësi i krahut, Florent Hadërgjonaj. Bunjaki ka kërkuar nga Hadërgjonaj të japë një përgjigje definitive nëse do t'i bashkohet apo jo Kosovës për ndeshjet e ardhshme kualifikuese për botërorin “Rusia 2018”.

“Jam në pritje të një përgjigjeje nga Hadërgjonaj. Duhet të na e japë brenda kësaj jave, nëse jo përfundon gjithçka. Jam në pritje të komunikimit edhe me përfaqësuesit e tij, nëse do të luajë në të ardhmen për ne apo do të vazhdojë me Zvicrën. Ai na ka thënë se deri më 1 shtator do të japë përgjigje, por për të nisur procedurat e dokumentacionit, duhet të kemi një përgjigje brenda javës”, ka thënë Bunjaki të dielën për gazetën.

Hadergjonaj 22-vjeçar luan në pozitën e mbrojtësit të krahut të djathtë, pozitë në të cilën ka mungesë te Kosova. Ishte ndër lojtarët më të mirë tek Ingolstadti edicionin e shkuar të Bundesligës. Por ekipi tij nuk arriti të sigurojë mbijetesën... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

