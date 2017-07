City zyrtarizon edhe një futbollist

Manchester City po vazhdon përforcimin e skuadrës.

Klubi anglez sot ka konfirmuar trenaferimin e mesfushorit braziluan Douglas Luiz nga Vasco Da Gama, transmeton Koha.net.

Mesfushori 19 vjeçar këtë javë ka kryer testet mjekësore, ndërsa ka nënshkruar kontratë pesë vjear këtë javë ka kryer testet mjekësore, ndërsa ka nënshkruar kontratë pesë vjeçare.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo