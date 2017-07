Kosova nis turneun përgatitor me ndeshjen kundër Austrisë

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll, ditëve në vijim do të shohë forcën e saj të vërtetë para se të nisë parakualifikimet për kampionatin botëror "Kina 2019". Brenda gjashtë ditëve, Kosova do t'i zhvillojë tri ndeshje kontrolluese në Austri e Sllovaki, e që do të jenë edhe përcaktuese për lojtarët që do ta bartin barrën kryesore në kualifikimet e radhës, shkruan sot Koha Ditore.

Kosova, të premten, është nisur për në Austri, kurse të shtunën (sot) nga ora 19:00 në Kapfenberg, do ta luajë ndeshjen e parë miqësore ndaj Austrisë. Të martën, Kosova do të luajë në Bratisllavë miqësoren e parë nga dy sa do t'i ketë me Sllovakinë. Më këtë skuadër, do të ndeshet edhe të enjten. Ndeshja e parë me Sllovakinë do të luhet me dyer të mbyllura për publikun.

Trajneri Brad Greenberg, për këto ndeshje ka marrë 14 basketbollistë, e pas këtij turneu pritet që dy të bien nga lista. Për parakualifikime mund të paraqiten vetëm 12.

