Sven Bender transferohet te Leverkuseni

Leverkuseni ka konfirmuar transferimin e mesfushorit gjerman, Sven Bender nga Dortmundi.

Ai ka nënshkruar kontratë me Leverkusenin deri më 2021, dhe bashkohet te Leverkuseni me vëllanë e tij, Lars Bender, transmeton Koha.net.

“Mirëserdhe Sven Bender. Vëllai i kapitenit tonë ka nënshkruar me ne deri më 2021”, thuhet në konfirmimin e Leverkusenit.

Welcome to the #Werkself, Sven Bender!



Our captain's twin brother has signed with us through 2021! pic.twitter.com/PLTKoLVVeO