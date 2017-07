Wayne Rooney ka realizuar supergol në takimin e parë tek Evertoni, pas rikthimit nga Manchester Unitedi.

Sulmuesi anglez shënoi në minutën e 35-të në miqësoren ndaj Gor Mahias një supergol nga distanca.

💥 | @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! 👌 #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4