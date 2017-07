Gani Sejdiu rikthehet te Feronikeli

Gani Sejdiu do të jetë trajner i Feronikelit për sezonin 2017/2018.

Lajmin e marrëveshjes e ka bërë të ditur Sejdiu për Sportin në KTV.

“Kam arritur marrëveshje njëvjeçare me Feronikelin që ta drejtojë skuadrën në sezonin e ri. Prezantimi im do të bëhet të premten e më pas do të ulemi dhe do të bisedojmë me kryesinë për punët e mëdha që na presin”, ka thënë shkurt Sejdiu, i cili rikthehet pas një viti e gjysmë te skuadra ku fitojë gjithçka në futbollin e Kosovës.

Edhe drejtori i Feronikelit, Artan Berisha, e ka konfirmuar se Sejdiu do të jetë në krye të ekipit.

Gani Sejdiu u largua nga “Nikli” në janarin e vitit 2016, duke e lënë skuadrën nga Drenasi në vendin e parë. Më pas kaloi disa muaj te Trepça ’89, kurse në kampionatin e fundit drejtoi Besën e Pejës.

Skuadra nga Drenasi ishte afër të nënshkruante edhe me Bylbyl Sokolin, por në momentet e fundit vendosi për Sejdiun.

Ndryshimet në shtabin teknik te dy herë kampioni i Kosovës, kanë ardhur si rezultat i dështimit të madh në sezonin e fundit ku përfunduan në vendin e katër.