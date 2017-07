Arsenali në Australi prezanton fanellat e reja

Klubi londinez Arsenal në Sydney ku gjendet për fazën përgatitore ka bërë prezantimin e fanellën e tretë me të cilën do të luajë këtë sezon.

Lojtarët e ekipit të parë, Petr Cech, Olivier Giroud, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette, Nacho Monreal dhe Mesut Ozil u paraqitën me fanellat e reja para Sydney Opera House dhe Sydney Harbour Bridge.

I pranishëm në fotografitë me fanellë të re është edhe Alexis Sanchez, e ardhmja e të cilit ende mbetet në dyshim, pasi që sulmuesi kilian ende nuk ka vendosur nëse do të vazhdojë me Arsenalin, apo do të largohet tek ndonjë skuadër tjetër.