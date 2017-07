Një akademi futbolli që nxjerr talente nga depoja

Në një të shtunë të stuhishme me të reshura të mëdha të shiut, një grup i djemve të rinj me uniforma të kuqe futbolli dhe këpucë me ngjyra të ndryshme stërviteshin brenda një depoje të vjetër, ku banorët e pasur të këtij komuniteti më përpara i kishin ruajtur veturat e tyre antike.

Kjo hapësirë tani është zënë nga një qiramarrës, i cili i shërben një klientele krejtësisht tjetër, shkruan NYT.

Xolos Academy F.C. New Jersey, një akademi futbolli e lidhur me Club Tijuana, ekip i divizionit të parë në Meksikë, e ka shndërruar deponë e vjetër në një fushë të ëndrrave me bari sintetik, derisa muret i ka mbuluar me logo dhe fotot e një lojtari të preferuar, përcjell Koha Ditore.

Në këtë depo ushtrojnë futboll, por çfarë në të vërtetë kjo akademi ofron, është mundësia për bijtë dhe bijat e emigrantëve hispanikë (latino-amerikan) nga kjo zonë.

Këta janë lojtarë që rregullisht dështojnë në futbollin amerikan, viktima të vështirësive financiare që nuk arrijnë të ekspozojnë talentin e tyre në kulturën që për momentin dominon në futbollin e të rinjve në SHBA.

"Disa prej këtyre lojtarëve janë mbajtur në hije, thjesht, sepse ata nuk kanë mundur të përballojnë për të luajtur lojën të cilën e duan me shpirt", tha Joe DiMauro, një trajner me përvojë që drejton akademinë depo të futbollit...(Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

