Interi kompleton transferimin e Skriniarit

Interi ka zyrtarizuar transferimin e mbrojtësit Milan Skriniar nga Sampdoria.

Skirniar ka nënshkruar kontratë pesë vjeçare, përderisa Interi ka paguar afër 20 milionë euro për shërbimet e tij, transmeton Koha.net.

22 vjeçari zhvilloi 35 ndeshje në Serie A në sezonin e kaluar, duke u bërë mbrojtësi më i ri që e bën këtë në një sezon të vetëm në Serie A.

📣✍️ Official: Milan #Skriniar has signed for Inter on a 5-year contract https://t.co/2voj0picoZ #WelcomeSkriniar #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/6xAgJdHov4