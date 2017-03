Federer mposhtet nga tenisti 116-të në Dubai

Evgeny Donskoy ka shokuar kampionin e “Australian Open”, Roger Federer në kampionatin e Dubait.

Tenisti i 116 në botë, Donskoy ka fituar me rezultat 3-6 7-6(7) 7-6(5), transmeton Koha.net.

Federer është eliminuar në raundin e dytë.

Evgeny Donskoy has just played the match of his life to defeat seven-time Dubai champion Roger Federer! 😲😲😲 https://t.co/T0oDQIH3Uk