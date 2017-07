Zyrtare: Milani prezanton Contin

Milani ka konfirmuar transferimin e Andrea Contit nga Atalanta.

Raportohet se transferimi i tij i ka kushtuar Milanit rreth 20 milionë euro, transmeton Koha.net.

23 vjeçari pati një sezon të shkëlqyer duke shënuar tetë gola dhe katër asiste në 33 paraqitje në Serie A në fanellën e Atalantas.

Conti është shprehur shumë i lumtur për këtë transferim.

“Jam shumë i lumtur, mezi po e pres sezonin e ri”, ka thënë ai.

Andrea Conti has landed at Linate: and now heads to Milanello! 🛬🔴⚫

Andrea Conti è atterrato a Linate: direzione Milanello! 🛬🔴⚫#weareacmilan pic.twitter.com/TVul8t5bxK