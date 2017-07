Kosova zhvillon stërvitjen e parë, Greenberg kërkon maksimumin nga basketbollistët

Përfaqësuesja A e Kosovës sot i ka filluar përgatitjet për parakualifikimet evropiane për Kupën e Botës “Kina 2019”.

Nën drejtimin e përzgjedhësit të Kosovës, Brad Greenberg dhe ndihmësve të tij Ernie Nestor, Lance Randall, Ilir Selmani dhe Andin Rashica përfaqësuesja sot ka mbajtur stërvitjen e parë nën drejtimin e Greenbergut në Pallatin e Rinisë në Prishtinë.

Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) përmes faqes zyrtare bën të ditur se së pari përzgjedhësi Greenberg para basketbollistëve, stafit të tij dhe zyrtarëve të lartë të FBK-së e ka prezantuar planin dhe programin e tij për fazën përgatitore dhe atë parakualifikuese.

Greenberg para se gjithash ka kërkuar përgjegjësi maksimale nga secili anëtar i Përfaqësueses duke marr parasysh faktin se bëhet fjalë për përfaqësim shtetëror, dhe sipas tij kur bëhet fjalë për diçka të tillë atëherë duhet bërë shumë sakrifica nga të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë proces, transmeton Koha.net.

“Na pret një punë e madhe të gjithë ne që jemi pjesë e Përfaqësueses. Pra secili prej nesh duhet të merr përgjegjësi individuale dhe më pas edhe grupore për këtë fazë të rëndësishme të përgatitjeve. Unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e Kosovës dhe ju njëjtë duhet të ndiheni. Unë kërkoj përgjegjësi maksimale nga ju në rrugën drejt mbrojtjes së ngjyrave të shtetit. Nuk kemi shumë kohë andaj duhet t’i përvishemi punës që nga dita e parë. Prandaj kërkoj nga ju që të jeni të saktë në çdo seancë stërvitore, sepse më pas e njëjta gjë do të ndodh në parket, pra do të jeni të gatshëm për aksion apo veprim që do ta ndërmerrni. Federata dhe zyrtarët e saj e kanë bërë një punë shumë të mirë me basketbollistë, ndërsa ne tash duhet të vazhdojmë të ndërtojmë skuadrën e cila do të paraqitet në ndeshjet e muajit gusht. Unë jam shumë optimist se do të kemi sukses në realizimin e qëllimeve tona të përbashkëta”, është shprehur Greenberg.

Kurse presidenti i FBK-së Erolld Belegu është optimistë se suksesi nuk do të mungojë, pasi sipas tij përvoja është më e madhe në përfaqësuese.

“Në këtë vit po hyjmë më me përvojë në gara zyrtare të nivel të Përfaqësueses A. Po ashtu jemi më të mobilizuar, kjo edhe falë përvojës në krahasim me vitin e kaluar. Me tre basketbollistë të rinj në përbërje, Lis Shoshi, Gëzim Morina dhe Erjon Kastrati, si dhe me të tjerët që janë pjesë e skuadrës unë besoj se do t'ia dalim me sukses të shkojmë drejt suksesit. Bëhet fjalë për mbrojtjen e ngjyrave të shtetit andaj kjo kërkon përgjegjësi maksimale nga të gjithë ne, por në veçanti nga ju basketbollistët që luani në parket. Unë ju dëshiroj punë të mbarë dhe shumë suksese në këtë rrugëtim të përbashkët", ka thënë ai.

Ndërkaq pas përfundimit të takimit të përbashkët Greenberg me shtabin teknik dhe basketbollistët janë shfaqur në parket për të bërë atë që dinë më së miri ta bëjnë, pra të stërviten/luajnë basketboll.

Përfaqësuesja A e Kosovës deri më 5 korrik do të stërvitet nga dy herë në ditë në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, për të vazhduar më pas me fazën tjetër përgatitore në Gjakovë, ku do të qëndrojnë një javë. Në program janë edhe ndeshjet miqësore jashtë vendit, por edhe brenda.

Kosova është pjesë e Grupit C të parakualifikimeve evropiane për Kupën e Botës "Kina 2019" së bashku me Maqedoninë dhe Estoninë, ndeshjet që do të luhen me sistem vajtje-ardhje prej 2 deri më 9 gusht 2017.