Borini zyrtarizohet te Milani

Milani edhe zyrtarisht bën të ditur se Fabio Borini ka veshur fanellën e “Kuqezinjve”.

Rossonerët e kanë transferuar sulmuesin italian nga Sunderlandi në formë huazimi me obligim për ta blerë, transmeton Koha.net.

Ky është transferimi i pestë i Milanit, dhe sulmuesi i dytë pas Andre Silvas.

