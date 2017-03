Peja nuk do humbje, por as fitore të thellë

Peja do të luajë për fitore ndaj Teodos, ndonëse një fitore e thellë ndaj skuadrës nga Mali i Zi, do të mund t'ia prishte planet, shkruan sot Koha Ditore.

Peja e pret Teodon të mërkurën (sot) nga ora 19:00 në palestrën "Karagaçi" në ndeshjen që e mbyll fazën e dytë të garave në Ligën Ballkanike në basketboll. Peja aktualisht është e treta në Grupin D me 7 pikë. Pasi Karposhi është përjashtuar nga garat, Peja e ka të sigurt pozitën e tretë dhe me këtë kalimin në çerekfinale. Por Peja ka gjasa që të ngrihet në pozitën e dytë. Për këtë i duhet fitorja me 21 pikë dallim ndaj Teodos.

Teodo aktualisht është e dyta me 8 pikë, ndërsa Kumanova me 9 pikë tashmë e ka fituar grupin dhe është kualifikuar direkt në gjysmëfinale. Nga grupi tjetër, ai C në gjysmëfinale direkt është kualifikuar Beroe. Kështu, Peja në çerekfinale, në dy ndeshje do të luajë me Kozhuvin, Feni Industries apo Sutjeskën. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

