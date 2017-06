Donnarumma flet për të ardhmen

Portieri i ri i Milanit, Gianluigi Donnarumma, duke folur lidhur me vendimin e tij për rinovimin e kontratës, është shprehur se gjithçka do të konfirmohet pas Euro U-21, ku ai është i angazhuar me ekipin e përfaqësueses italiane.

“Dëshiroj që të shpreh dashurinë time absolute për Milanin dhe tifozët e tij. Tashmë jam i impenjuar me kombëtaren dhe në fund te Euro do të diskutoj me drejtuesit e klubit bashkë me familjen time dhe agjentin lidhur me rinovimin e kontratës”, ka deklaruar ai.