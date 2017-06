Erjon Kastrati i hapur për një kalim te KB Prishtina

Basketbollisti më i ri i Kosovës ka nisur më herët përgatitjet se të gjithë bashkëlojtarët e tij.

Vetëm një ditë pasi mori lejen nga FIBA dhe Federata e Sllovenisë, për ta përfaqësuar Kosovën, Erjon Kastrati së bashku me ish-trajnerin, Ibrahim Karabeg, ka vazhduar përgatitjet në pallatin e Sporteve në Prishtinë.

Për parakualifikimet e Kosovës Erjon Kastrati dhe Gëzim Morina, janë dy përforcimet e mëdha, të cilët ishin pjesë e përfaqësueseve të Sllovenisë, transmeton KTV.

Por, ardhja e Kastratit te Përfaqësuesja e Kosovës, nuk ka qenë fare e lehtë.

Përforcimi i ri i Kosovës, shpreson në paraqitje të mira duke garantuar maksimumin për fanellën e Kosovës

22-vjeçari ka folur edhe për trajnerin amerikan të Kosovës, Brad Greenberg, duke pasur vetëm fjalë të mira për këtë të fundit.

Erijoni e ka mbyllur edhe një sezon në kampionatin e Sllovenisë, me ekipin e tij Kërka, duke zbuluar se i ka përfunduar kontrata me këta të fundit

Basketbollisti prishtinas ka zbuluar se është kontaktuar nga drejtuesit e Sigal Prishtinës, duke lënë gjithçka të hapur.

Kastrati, së bashku me pjesën tjetër të basketbollistëve, do të grumbullohen më 1 korrik për parakualifikimet e Botërorit “Kina 2019”.

Kosova është në grupin C me Maqedoninë dhe Estoninë, me ndeshjet e parakualifikimeve do të zhvillohen prej 2 deri më 9 gusht.

Dy ekipet që plasohen në dy pozitat e para e sigurojnë pjesëmarrjen në ciklin kryesor kualifikues që fillon në nëntor të vitit 2017.