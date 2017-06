Bayerni me deklaratë për Lewandowskin

Bayern Munichu ka publikuar një deklaratë përmes së cilës ka insistuar se sulmuesi Robert Lewandowskit nuk do t’i lejohet largimi.

Golashënuesi polak të mërkurën është lidhur me një kalim të mundshëm te Manchester Unitedi dhe Chelsea pasi publikisht është shprehur i zhgënjyer me klubin gjerman shkaku i mungesës së përkrahjes për këpucën e artë në Bundesliga.

“Robert Lewandowski ka kontratë me Bayernin e cila së fundmi është vazhduar deri më 2021. Bayerni nuk ka asnjë qëndrim për transferim”, thuhet në deklaratën e Bayernit.

“Nuk ka as nuk do të ketë bisedime me klube tjera. Nëse klubet bisedojnë me lojtarët me kontrata afatgjate ato rrezikojnë dënimin nga FIFA”.