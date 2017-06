Oferta e pazakontë e klubit gjerman nga liga e tretë për Ronaldon

Klubi i rangut të tretë në futbollin gjerman, Fortuna Koln, ka kërkuar shërbimet e superyllit të Real Madridit, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo po raportohet se ka kërkuar largimin për shkak të pakënaqësive me situatën lidhur me taksat e tij në Spanjë. Për të kanë shprehur interesim disa gjigantë evropianë.

Tani një ofertë ka dalë edhe nga Fortuna, që nga fundi i tabelës në 3. Liga ka kërkuar Ronaldon të shqyrtojë ofertën e veçantë të këtij klubi.

“Hej Cristiano, ne po kërkojmë një sulmues – nuk kemi para, por mund të ju ofrojmë Kolsch (birra) falas për tërë jetën”, ka shkruar ky klub në Twitter.

Hey @Cristiano, we're still looking for a striker-we don't have money, but we can offer you free Kölsch for life 🙌🏻🍻⚽️ #ronaldo #fortuna pic.twitter.com/SzlaDoMfvQ