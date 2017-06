Një ndeshje futbolli në Kilimanjaro për të shfaqur sfidat e femrave në sport

Gjatë historisë, sportistet është dashur të ngjiten maleve në aspektin metaforik: të shtyjnë kufijtë për të drejtën e tyre, për të garuar dhe për të arritur majat sportive.

Por për shumë, lufta për barazi është duke vazhduar, që është edhe arsyeja pse një grup i femrave do të ngjitet në malin Kilimanjaro dhe do të tentojë të thyejë rekordin për ndeshjen e futbollit të luajtur në lartësinë më të madhe mbidetare.

Gjatë një harku kohor prej shtatë deri dhjetë ditë, femrat do të ngjiten në lartësi afro 6.000 metra në majën më të lartë në Afrikë, shkruan CNN, transmeton “Koha Ditore”. Pasi të ngjiten, do të zbresin në lartësinë 5.730 metra dhe do të luajnë një ndeshje futbolli për 90 minuta, me nga 11 lojtare për skuadër në një fushë me hir vullkanik në një lartësi që nuk është tentuar më herët.

Do të ketë futbolliste nga 20 nacionalitete, përfshirë edhe ish-reprezentuesen e SHBA-së, Lori Lindsey, tashmë të pensionuar, ish-mesfushoren e Anglisë, Rachel Unitt, ish-reprezentuesen e Gjermanisë, Petra Landers dhe ish-kapitenen e Meksikës, Monica Gonzalez... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

