Zyrtarisht, FC Prishtina në UEFA Evropa Ligë

FC Prishtina është informuar nga UEFA edhe zyrtarisht për pjesëmarrjen e skuadrës sonë në UEFA Evropa Ligë 2017/18.

Shorti i raundit të parë dhe të dytë do të mbahet në Nyon të Zvicrës më 19 qershor nga ora 13.00.

Ndeshja e parë do të zhvillohet më 29 qershor, kurse ndeshja kthyese pas një jave më 6 korrik.

Siç dihet, FC Prishtina ndeshjen e saj si vendase do të zhvilloj në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë.

Ndërsa skuadra deri të hënën do të dorëzojë listën prej 25 futbollistëve që do të licencohen për raundin e parë.

Prishtina renditet e fundit me koeficient 0.0, pasi që kjo është pjesëmarrja e parë zyrtare dhe suksesi i Prishtinës do të ndihmonte automatikisht në rritjen e koeficientit për shtimin e numrit të skuadrave kosovare për edicionet e ardhshme.

Në raundin e parë janë të vendosura 100 skuadra. 50 skuadrat me koeficientin më të mirë bartëse nuk mund të takohen në mes veti, por do të ndeshen me 50 skuadrat e me koeficientin më të vogël jobartëse.

Skuadrat e raundit të parë:

Skuadrat bartëse:

Maccabi Tel-Aviv (ISR) 23,375

Midtjylland (DEN) 16,300

Dinamo Minsk (BLR) 10,975

Lech Poznań (POL) 10,950

HJK Helsinki (FIN) 10,530

AIK (SWE) 9,945

Vojvodina (SRB) 9,075

Videoton (HUN) 8,650

AEL Limassol (CYP) 8,210

Shakhtyor Soligorsk (BLR) 7,475

Slovan Bratislava (SVK) 7,350

Crvena zvezda (SRB) 7,325

Trenčín (SVK) 6,850

Skënderbeu (ALB) 6,825

Altach (AUT) 6,570

St Johnstone (SCO) 6,535

AEK Larnaca (CYP) 6,210

İnter Bakı (AZE) 6,050

Beitar Jerusalem (ISR) 5,875

Ventspils (LVA) 5,725

Odd (NOR) 5,665

Kairat Almaty (KAZ) 5,550

Osijek (CRO) 5,550

FK Sarajevo (BIH) 5,300

KR Reykjavík (ISL) 5,175

IFK Norrköping (SWE) 4,945

Milsami Orhei (MDA) 4,900

Lyngby (DEN) 4,800

Nõmme Kalju (EST) 4,800

Željezničar (BIH) 4,800

Botev Plovdiv (BUL) 4,675

Olimpija Ljubljana (SVN) 4,625

Valletta (MLT) 4,550

Vaduz (LIE) 4,450

Jagiellonia Białystok (POL) 4,450

Levski Sofia (BUL) 4,425

CSKA Sofia (BUL) 4,175

Stjarnan (ISL) 4,175

Haugesund (NOR) 4,165

Domžale (SVN) 4,125

Ordabasy (KAZ) 4,050

Levadia Tallinn (EST) 4,050

Ferencváros (HUN) 3,900

Crusaders (NIR) 3,900

Rabotnicki (MKD) 3,875

Rangers (SCO) 3,785

Shirak (ARM) 3,775

Dacia Chisinau (MDA) 3,650

Mladost Podgorica (MNE) 3,550

Zirä (AZE) 3,550

Skuadrat jobartëse:

Irtysh Pavlodar (KAZ) 3,550

Široki Brijeg (BIH) 3,550

Fola Esch (LUX) 3,475

Differdange (LUX) 3,475

Shkëndija (MKD) 3,375

Gorica (SVN) 3,375

Sutjeska (MNE) 3,300

Pyunik (ARM) 3,275

Partizani (ALB) 3,075

Mladost Lučani (SRB) 3,075

Shamrock Rovers (IRL) 3,065

Flora Tallinn (EST) 3,050

Chikhura Sachkhere (GEO) 3,025

Lincoln (GIB) 3,000

Jelgava (LVA) 2,975

SJK Seinäjoki (FIN) 2,780

Cork City (IRL) 2,565

Zeta (MNE) 2,550

B36 Tórshavn (FRO) 2,450

Ružomberok (SVK) 2,350

Derry City (IRL) 2,315

Liepāja (LVA) 2,225

Zaria Balti (MDA) 2,150

VPS Vaasa (FIN) 2,030

Valur Reykjavík (ISL) 1,925

Vasas (HUN) 1,900

Tirana (ALB) 1,825

Atlantas (LTU) 1,825

Sūduva (LTU) 1,825

Gandzasar-Kapan (ARM) 1,775

Torpedo Kutaisi (GEO) 1,775

Trakai (LTU) 1,575

Tre Penne (SMR) 1,566

Bala Town (WAL) 1,525

Dinamo Batumi (GEO) 1,525

NSÍ Runavík (FRO) 1,450

Balzan (MLT) 1,300

Connah’s Quay Nomads (WAL) 1,275

Bangor City (WAL) 1,275

UE Santa Coloma (AND) 1,233

Progrès Niederkorn (LUX) 1,225

Pelister (MKD) 1,125

Folgore (SMR) 1,066

Floriana (MLT) 1,050

Coleraine (NIR) 0,900

Ballymena United (NIR) 0,900

Sant Julià (AND): 0,733

KÍ Klaksvík (FRO) 0,700

St Joseph’s (GIB) 0,500

Prishtina (KOS) 0,000

Pak më parë, edhe Klubi i futbollit Trepça ’89, përmes një lajmërimi në profilin zyrtar të klubit në rrjetin social Facebook, ka bërë me dije se ka marrë konfirmimin nga UEFA, për pjesëmarrje një eliminatoret për Ligën e Kampionëve.