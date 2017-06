Lila: Më vjen për të qarë, faleminderit që realizove ëndrrën e fëmijërisë sime

Mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Andi Lila, ka falënderuar trajnerin Gianni de Biasi për sukseset e arritura me Shqipërinë në futboll.

Në një postim në Facebook, Lila pas dorëheqjes së De Biasit, ka thënë se trajneri italian ia realizoi ëndrrën e fëmijërisë, duke kualifikuar Shqipërinë në Europianin “Francë 2016”.

“Mister, sapo e lexova sms,dhe nuk me vjen turp te them qe me vjen per te qar,nuk me kan pelqyer asnjeher ndarjet ! Te falenderoj shume per gjithcka qe ke ber per mua,me ke ndihmuar te rritem si njeri dhe si lojtar!” ka shkruar Lila.

“Realizuat enderren me te madhe te femijrise time,te luaja ne Europian dhe te nderoja vendin tim. Do jesh gjithmone ne zemren time, Me shum dashuri Andi Lila!”.