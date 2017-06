Kosova mposht bindshëm Irlandën

Kosova ka mposhtur Irlandën 47:30 në ndeshjen e dytë të Kampionatit të dytë të shteteve në zhvillim që po mbahet në Bullgari.

Më të dalluarit ishin Kastriot Jupa me dhjetë shënime, Oltion Beshiri me pesë gola, Luigj Quni me shtatë dhe Enis Kabashi me tetë.

Nesër duke filluar nga ora 15: 00 me kohën tonë lokale Kosova do të zhvillojë ndeshjen e fundit ne fazën e grupeve, ku do te takohet me Shqipërinë.

Në ndeshjen e parë të Grupit A, Kosova u mposht nga Turqia.