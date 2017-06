Hendbollistet të gatshme për Gjeorgjinë e Izraelin

Ndeshja ndërmjet Gjeorgjisë dhe Izraelit, e luajtur të premten mbrëma në Gjakovë, ka hapur turneun kualifikues të Grupit B të raundit të parë të evropianit 2018 për hendbolliste. Dy ndeshjet e tjera luhen në Prishtinë dhe pjesë e tyre është edhe përfaqësuesja e Kosovës.

Hendbollistet e Kosovës, të shtunën, (sot) nga ora 18:00 luajnë me Gjeorgjinë, ndërsa të dielën nga ora 17:00 përballen me Izraelin. Kosova ka dështuar në dy ciklet e kaluara eliminatore, ndërsa tash e kërkon vendin e parë që do ta dërgonte në raundin e dytë kualifikues. Do të ishte sukses i madh për përfaqësuesen e Kosovës në hendboll, nëse ndodh kjo.

