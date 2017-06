Benevento mposht Carpin, për herë të parë pjesë e Serie A

Benevento është në Serie A për herë të parë në histori të klubit, pasi në play-off e mposhti Carpin 1 me 0, transmeton Koha.net.

Së bashku me Hellas Veronan dhe Spalin ky klub do të garojë në Serie A në sezonin e ardhshëm.

Ndeshja e parë kishte përfunduar 0-0, ndërsa golin e fitores në ndeshjen e dytë e shënoi George Puscas nga afërsia.

GOOOOL BENEVENTO!!



CARPI NOW NEED TWO GOALS IF THEY WANT TO GET TO SERIE A! #BENEVENTOCARPI pic.twitter.com/ir091My3MC