Zyrtare: Leicesteri gjen pasardhësin e Ranierit

Leicesteri ka konfirmuar se zëvendësuesi i përhershëm i Ranierit në bankinën e “Dhelprave” do të jetë Craig Shakespeare.

Shakespeare ka nënshkruar kontratë tre vjeçare me ish-kampionin e Premier Ligës, transmeton Koha.net.

“Vërtet është një mundësi vërtet emocionuese për mua që të vazhdoj së bashku me rrugën time të re në karrierën time, dhe të vazhdoj punën me klubin, grupin dhe stafin me të cilët jam shumë i afërt”, është shprehur Shakespeare.