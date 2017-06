Turqia publikon listën e të ftuarve ndaj Kosovës

Fatih Terim ka ftuar 29 futbollistë për takimin e së dielës.

Trajneri i Turqisë ka përzgjedhur futbollistët me të cilët do të udhëtojë drejt Shkodrës më 11 qershor, ku do të përballet me përfaqësuesen e Kosovës.

Në fakt kjo listë është më e gjatë për shkak se kombëtarja turke fillimisht zhvillon një miqësore ndaj Maqedonisë sot në Shkup, para se të niset drejt Shqipërisë, për ndeshjen kualifikuese ndaj përfaqësueses sonë.

Kujtojmë se Kosova e ka humbur ndeshjen e parë të zhvilluar në Antalya me rezultatin 2:0.