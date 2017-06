Wenger: Maksimumi tre transferime do të bëjmë

Trajneri i Arsenali, Arsene Wenger ka konfirmuar se ekipi i tij do të bëjë maksimumi tre transferime në afatin kalimtar të verës.

Francezi do të jetë nën presion që të luftojë për titull në sezonin e ardhshëm në Premier Ligë, ndërsa këtë sezon nuk është në Ligën e Kampionëve, transmeton Koha.net.

“Maksimumi i lojtarëve do të jetë ndërmjet 2 apo tre lojtarëve. Nuk mund të shpenzojmë aq shumë sa klubet e tjera, pasi ato kanë burime të jashtme që në thelb i lejon të jenë të pakufizuar. Ne mund të shpenzojmë pasi kemi menaxhuar klubin mirë. Të kujtojmë se sasia e numrave të shpenzuar nuk garanton sukses”, është shprehur ai për BeIN Sports.

Ai më tutje ka shtuar se, “duhet të jemi të qartë se çka nënkuptojmë me transferim të madh. A është Rob Holding transferim i madh apo jo? Kur blini një lojtar për 40 milionë funta, në fillim të gjithë do të kenë gjykim pozitiv. Kur e blini atë për 2 milionë nuk mund të i mirë? Kjo do të thotë se transferimi i madh nuk duhet domosdoshmërisht të lidhet me sasinë e parave të shpenzuara”.