Szymanowskit po shijojnë kohë të bukura pas rrugës së vështirë

"E mbaj në mend se arritëm natën dhe ditën tjetër dolëm për të luajtur në lagje", rikujton sulmuesi i Leganesit, Alexander Szymanowski, me buzëqeshje në fytyrë. "Ne u takuam me dy djem, fëmijët e parë spanjollë me të cilët patëm kontakt. Ne luajtëm një ndeshje dhe ata ishin të impresionuar, veçanërisht me Marianelan. Qëkur ishim të vegjël e mbaj në mend se luanim futboll me të kudo që shkonim. Ne gjithmonë ishim një skuadër. Ishim ne kundër fqinjëve, kundër shokëve apo kundër ekipeve nga lagjet e tjera".

Motra e tij, Marianela Szymanowski, që luan për Valencian, vetëm qesh dhe konfirmon fjalët e vëllait të saj derisa flet për "FIFA.com".

"Ne duke luajtur së bashku praktikisht është ajo që e përmbledh fëmijërinë tonë. Nuk mbaj në mend asgjë tjetër".

