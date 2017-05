Greizmann: E ardhmja ime në duart e presidentit të Atleticos

Sulmuesi i Atletico Madridit, Antoine Griezmann ka thënë se është i lumtur në Madrid, dhe ka theksuar se e ardhmja e tij është në duar e presidentit të Atleticos, Enrique Cerezo.

Ditë më parë Cerezo kishte thënë se Griezmann do të qëndrojë te klubi i tij, transmeton Koha.net. Francezi është i lidhur me një kalim te Manchester Unitedi.

“Jam mirë te klubi im. Agjentët e mi janë në bisedime me Atleticon, prandaj do të shohim se çfarë do të ndodhë. Këtë verë do të marr vendimin, dhe siç kam thënë jam i lumtur këtu. Kam biseduar me trajnerin, Koken dhe Godinin. Tani është në duart e presidentit, dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë”, është shprehur ai, transmeton Goal.