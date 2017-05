Edhe një kupë për Prishtinën

Hendbollistet e Prishtinës nuk kanë lejuar befasi në shtëpi dhe kanë fituar edhe një titull të kampionit të Kosovës.

Prishtina titullin për edicionin 2016\17 të Superligës së Kosovës në hendboll për femra e siguroi të dielën pasdite me fitoren ndaj Shqiponjës së Gjakovës me shifrat 26:22. Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 12:11. Ishte kjo ndeshja e tretë finale e plejofit, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ndeshjen e parë të luajtur në Prishtinë e kishin fituar vendaset me vetëm një gol dallim, 26:25, ndërsa më pas Shqiponja në Gjakovë fitoi me shifrat 37:30. Te klubi gjakovar kishte shpresë se do fitohej titulli i parë që prej themelimit të Shqiponjës në vitin 2000, por Prishtina nuk lejoi të mposhtet dy herë rresht.

Kështu Prishtina ia doli të mbrojë titullin e fituar, ndërsa gjithsej pas luftës ka pesë tituj. Prishtina më herët ka fituar edhe kupën, ndërsa edicionin e ka mbyllur me vetëm një humbje të pësuar. Ndeshja finale ishte e barabartë deri afro minutës së 50-të, kur vendaset ia dolën të shkëputen në 4-5 gola. Më pas Shqiponja nuk pati forcë të kthehet.

Te Prishtina lojtarja më efikase ishte Pranvera Ferataj me shtatë gola, e përcjellë nga Belma Beba me gjashtë. Albulena Kelmendi shënoi 12 herë për Shqiponjën, ndërsa më e dalluara u vlerësua portierja Valbona Rudaku... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

