Costa thotë se nga Chelsea mund ta largojë vetëm një klub

Diego Costa ka konfirmuar se Atletico është destinacioni i tij i vetëm në rast se largohet nga Chelsea, duke refuzuar kategorikisht një transferim në Kinë.

Klubi kinez Tianjin Quanjian ka shprehur interesim për shërbimet e tij, duke i ofruar atij pagë të lartë, transmeton Koha.net.

“Do të largohem nga Chelsea vetëm për Atleticon. Nëse jo, do të rri këtu. Nuk jam i interesuar për klubet e tjera. E di që Chelsea dëshiron të shesë lojtarët, por iu kam thënë se kam edhe dy vjet kontratë dhe nuk do të largohem vetëm pse ata dëshirojnë. Vetëm për një klub në Evropë mund të nënshkruaj, ata e dinë. Përndryshe do të qëndroj këtu me kontratën time aktuale”, ka thënë ai, raporton The Sun.