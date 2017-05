Plot tri Kupa do të ndahen para se të nisë ndeshja ndërmjet Trepçës '89 dhe Ferronikelit. Por kupa kryesore, ajo për titull të kampionit të Kosovës në futboll për edicionin 2016/17, Trepçës '89 do t'i ndahet me të përfunduar ndeshja me kampionin e dy viteve të kaluara, Ferronikelin.

Ndeshja Trepça '89 - Ferronikeli zhvillohet të dielën nga ora 16:30 në stadiumin "Riza Lushta" në Mitrovicë. 89-shi shumë më herët ka siguruar titullin në Vala Superligë dhe kështu ka ndërprerë dominimin prej dy vitesh të skuadrës nga Drenasi. "Xehetarët" nuk kanë marrë shpërblimin për garën e fituar, përkatësisht Kupën e kampionit, shkruan sot Koha Ditore.

Ajo kapitenit Shpëtim Idrizi do t'i ndahet pas ndeshjes së xhiros së fundit, përkatësisht pas ndeshjes me Ferronikelin. Ky fakt bën që ndeshja të jetë më tepër festive. Edhe për Niklin pikët nuk kanë rëndësi dhe ky vlerësohet të jetë një parakusht për një lojë të bukur futbolli, për një atmosferë sportive në stadiumin buzë lumit Ibër. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

