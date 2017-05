Kosova në volejboll pëson edhe nga Estonia

Volejbollistët kosovarë kanë pësuar edhe humbjen e dytë radhazi në ciklin eliminator për Botëror.

Përfaqësuesja e Kosovës në konkurrencën e meshkujve mbrëmë u mposht nga Hungaria, kurse sot pësoi nga Estonia me rezultat 0-3 në sete (13-25, 15-25, 7-25), transmeton Koha.net.

Përfaqësuesja e Kosovës është në Grupin D të eliminatoreve tani do të zhvillojë edhe tri ndeshje, të gjitha në Tallin. Të premten me Rumaninë, të shtunën me Rusinë dhe të dielën me Malin e Zi.