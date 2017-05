Kosova e nis me humbje ciklin eliminator për Botërorin në volejboll

Përfaqësuesja e Kosovës në volejboll në kategorinë e meshkujve e ka nisur me humbje ciklin e parë eliminator për Botërorin e vitit të ardhshëm.

Kosova sot humbi ndaj Hungarisë në Tallin të Estonisë me rezultat 3-0 në sete, me pikë të përgjithshme 75-39 (25-13, 25-17, 25-9), raporton Koha.net.

Përfaqësuesja e Kosovës, që është në Grupin D të eliminatoreve, do të luajë pesë ndeshje brenda pesë ditëve, të gjitha në Tallin. Të enjten përballet me Estoninë vendase, të premten me Rumaninë, të shtunën me Rusinë dhe të dielën me Malin e Zi.

Koha Ditore shkruan se Kosova vuan për mungesë të volejbollistëve në liga të huaja dhe kjo jep më pak gjasa për sukses eventual.