Shumë shtete pjesëmarrëse në turneun “Lah Nimani” në boks

Federata e Boksit të Kosovës (FBOXK), këtë fundjave do të organizojë turneun ndërkombëtar “Lah Nimani”.

Drejtuesit e FBOXK-së, përmes një njoftimi, kanë bërë të ditur se tashmë gjithçka është gati për këtë ngjarje sportive që i kushtohet ish-trajnerit te madh, Lah Nimanit, raporton KosovaPress.

“Në këtë turne do të marrin pjesë boksierë nga shumë shtete: Shqipëria,Greqia,Belgjika, Kroacia, Mali i Zi, Bullgaria, Maqedonia,Kosova etj”, thuhet në njoftimin e FBOXK-së.

Gjysmëfinalet zhvillohen me 27 maj (në orën 17.00) në Palestrën 1 Tetori, dhe një ditë më vonë me 28 Maj finalet në orën 12.00 në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Kosova në këtë turne do të përfaqësohet me 10 boksierë.

KOSOVA

1. 56kg.Shpejtim Bajoku

2. 56kg.Fitim Shala

3. 60kg.Jozef Rrasi

4. 60kg.Jeton Asllani

5. 60kg.Shpejtim Rrullani

6. 64kg.Flamur Sejfijaj

7. 64kg.Çlirim Zeka

8. 64kg.Albin Sejdiu

9, 75kg.Atdhe Delijaj

10. 75kg.Besart Pireva

Gjyqtarë/ Referee

1.Latif Demolli – Kos.

2.Rrustem Konjuhi - Kos

3.Nesho Simeonov - Bulgari

4. Aliriza Rexhepi – Kos.

5. Agim Shala – Kos.

6.Agim Tahiraj - Kos

7. Safet Syla – Kos.

8.Fadil Bekteshi -Kos

9.Visar Ibrahimi-Kos

10.Granit Qorri- Kos

11.Fisnik Latifi - Kos

Supervisor: VIOREL SIMA

Visor: Sylejman Voca

Mjeku Kujdestar:Agron Kamberi, Beqir Ismajli