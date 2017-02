450 mijë euro të MKRS-së për ndërtimin e kompleksit të Tenisit në Gjakovë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka nënshkruar sot një memorandum bashkëpunimi me Komunën e Gjakovës, me qëllim të realizimit të projektit “Ndërtimi i kompleksit të Tenisit në Komunën e Gjakovës” në të cilin MKRS-ja do t’i investojë 450 mijë euro, njofton kumtesa ministrore, transmeton koha.net.

Me këtë rast, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, tha se MKRS-ja është duke bashkëpunuar ngushtë me komunat e Kosovës dhe po i ndihmon ato, duke realizuar investimeve kapitale në sport, me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira për zhvillimin e aktiviteteve sportiv në vend.

Ai shtoi se ndërtimi i këtij kompleksi është i një rëndësie të veçantë jo vetëm për Gjakovën, por edhe për Kosovën, sepse do të krijohen kushte moderne për gjithë ata që merren me tenis.

Kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila, e falënderoi ministrin Shala për bashkëpunimin dhe u shpreh se ky kompleks ka një rëndësi të madhe për Komunën e Gjakovës.

