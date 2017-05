Lojtari i Bashkimit zhgënjehet me mos-ftesën e Kosovës

Lojtari i Bashkimit Tmushiq ka mbetur i zhgënjyer me mos-ftesën për të luajtur për përfaqësuesen e Kosovës në basketboll.

Tmushiq, i është bashkuar Bashkimit nga kampionati i Malit të Zi dhe ka treguar formë të mirë gjatë ndeshjeve me klubin nga Prizreni.

Tmushiq llogaritet vendor, pasi ka lindur në Pejë dhe këtë edicion ka qenë njëri prej lojtarëve kryesor te Bashkimi, ekip që u paraqit edhe në Ligën Ballkanike.

“Kam pritur që do të ftohem nga Kosova, pasi kam thënë se jam i gatshëm për t'iu përgjigjur ftesës. Në përgjithësi me ekipin këtë edicion kemi luajtur mirë dhe kam merituar që së bashku me disa bashkëlojtarë të jemi pjesë e kësaj liste”, është shprehur Tmushiq, që këtë edicion ka luajtur me një mesatare prej dhjetë pikëve për ndeshje.

Kosova në parakualifikime që nisin në fillim të muajit gusht, është në grup me Estoninë dhe Maqedoninë. Dy ekipet e para do të sigurojnë pjesëmarrjen në kualifikime. Greenberg, fazën përgatitore do ta nis në ditët e para të muajit korrik.